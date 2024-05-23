«قضاء أبوظبي» تصدر عدداً خاصاً من مجلة القضاء والقانون

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مركز البحوث والدراسات القضائية بدائرة القضاء في أبوظبي، عدداً خاصاً من المجلة العلمية المحَكّمة «القضاء والقانون»، حول الموضوعات ذات الصلة بحماية البيئة، وذلك بهدف تعميق البحث القانوني ودراستها من جوانبها المختلفة، سعياً للتوصل إلى حلول موضوعية سليمة لمعالجتها، تماشياً مع التوجهات الحكومية لتحقيق الاستدامة. واستعرضت افتتاحية العدد الخاص من مجلة «القضاء والقانون» الصادرة بنسخة إلكترونية متاحة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء- أبوظبي، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة أكبر وأهم تظاهرة عالمية في إطار جهود الاستدامة وحماية البيئة، ألا وهي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28.

وأشارت إلى أن توافد العالم إلى دولة الإمارات لمناقشة قضايا المناخ واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة التحديات المتزايدة، يعد تتويجاً واعترافاً بدور الدولة الريادي في حماية البيئة وصيانة الموارد وترسيخ مفاهيم الاستدامة.