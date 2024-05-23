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بلدية أبوظبي توعي شركات المقاولات بمتطلبات السلامة

بلدية أبوظبي توعي شركات المقاولات بمتطلبات السلامة
24 مايو 2024 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن إطار جهودها التوعوية بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية لقطاع البناء والإنشاء، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، ورشة عمل للاستشاريين وشركات المقاولات العاملة في أبوظبي بشأن متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية وآلية مراقبة تطبيق هذه المتطلبات من حيث رفع التقارير الدورية وتقارير الأنشطة والتدقيق، وغير ذلك.
وهدفت الورشة التوعوية إلى المحافظة على سلامة وصحة العاملين في قطاع البناء والإنشاء، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين في الشركات المسجلة حديثاً بمتطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وعملت الورشة على تثقيف الفئات المستهدفة بالإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية والهيكل التنظيمي للنظام، وبأدوار وواجبات الشركات في تطبيق النظام، وكذلك التعريف بآليات الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وما يتعلق بطرق الإبلاغ عن الحوادث، ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني، حسب متطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي.
وعقب طرح البنود الرئيسية للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، ناقشت الورشة طرق التطبيق الأمثل لهذه المتطلبات للوصول إلى الهدف الأسمى، وهو الحفاظ على الأرواح والممتلكات، كما تم خلال الورشة الإجابة عن استفسارات وأسئلة المشاركين، وطرح حلول للتحديات التي قد تواجههم في عملية التطبيق أو أتمتة مراقبة التطبيق.

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الإمارات
بلدية أبوظبي
السلامة المهنية
الصحة المهنية
قطاع البناء
شركات المقاولات العاملة في أبوظبي
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