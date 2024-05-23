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«بلدية أبوظبي» تنفذ مشاريع صيانة لأصول التجميل الطبيعي

صيانة حدائق ومتنزهات في أبوظبي (تصوير: وليد أبو حمزة)
24 مايو 2024 01:39

هالة الخياط (أبوظبي)
تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، خلال الفترة المقبلة، أعمال تشغيل وصيانة أصول التجميل الطبيعي وشبكات الري المحلية بالبر الرئيسي، مستهدفة جزيرة ساس النخل ومنطقة ربدان.
وطرحت البلدية مناقصات لتنفيذ عدد من المشاريع خلال الفترة المقبلة، وتتضمن تصميم محطة إيواء الحافلات في مدينة محمد بن زايد وتصميم محطة حافلات (7) الشامخة، إلى جانب مناقصة لتصميم ودراسة أتمتة شبكات الري الثانوية بالبر الرئيسي، وتطوير وتأهيل السكك في المناطق السكنية في مدينة أبوظبي.

وتسعى البلدية، من خلال المشاريع التي ستنفذ قريباً، إلى المواءمة بين قدرة منظومة البنية التحتية على تلبية احتياجات النمو المستمر في المنطقة، وبين تحقيق الرضا العام من قبل المجتمع على خدماتها ومرافقها العامة. وتندرج أهمية مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال بلدية مدينة أبوظبي، ضمن إطار تطوير وتعزيز منظومة البنية التحتية في المدينة وضواحيها، بما يتوافق وينسجم مع حركة النمو التي تشهدها المدينة على الصعد كافة، السكانية والاقتصادية، مما يخلق بيئة عمرانية تشجع على التواصل الاجتماعي والمكاني، والارتقاء بالصحة العامة.

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تحسين المظهر
تسعى المشاريع التي تختص بأتمتة شبكات الري إلى الارتقاء بالظروف البيئية، وتحسين المظهر العام من خلال استخدام نباتات البيئة المحلية في التجميل الطبيعي، مما يخلق متنفساً طبيعياً وبيئة صحية ومظهراً جمالياً، وتحسين شبكة مياه الري من حيث خفض تكاليف التشغيل والصيانة والترشيد في استهلاك مياه الري، وذلك باستخدام أنظمة الري الحديثة والأوتوماتيكي، وتحسين الزراعات التجميلية والصلبة، حيث سيكون صديقاً للبيئة.

التجميل الطبيعي
بلدية أبوظبي
الإمارات
مشاريع البنية التحتية
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