دبي لرعاية النساء والأطفال تطلق دليل «الوالدية الإيجابية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال ضمن البرنامج النوعي والفريد «الأُسرة الإيجابية» الدليل التدريبي لبرنامج الوالدية الإيجابية.

يضُم الدليل التدريبي للبرنامج 12 جلسة تشمل جلستين من الوالدية الإيجابية ونتائجها، فيما تتضمّن الجلسات الأخرى كلاً من التواصل والتفاعل الإيجابي مع الذات والأبناء، وتعزيز مهارات النجاح المدرسي لدى الأبناء، والاحتياجات النمائية للأطفال في مرحلة الطفولة، والاحتياجات النمائية لدى الأبناء في مرحلة المراهقة، إضافةً إلى جلستين من استراتيجيات التعامل مع التحديات السلوكية، والرعاية الإيجابية للموهبة والتفوّق، والتكيف الإيجابي لدى الوالدين والتعامل مع الضغوط الوالدية، وإدارة التحديات الأسرية وخصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي، والتعامل مع ضغط الرفاق.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، مُدير عام مُؤسسة دُبيّ لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة، أن إطلاق المؤسسة للدليل التدريبي للوالدية الإيجابية يأتي خطوة رائدة وضرورية نحو توفير الدعم والإرشاد للآباء والأمهات في رحلتهم التربوية.