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علوم الدار

تخريج 21 متدرباً ضمن مبادرة تأهيل شباب «الظفرة» أصحاب الهمم

تخريج 21 متدرباً ضمن مبادرة تأهيل شباب «الظفرة» أصحاب الهمم
24 مايو 2024 01:38

أبوظبي ( الاتحاد)

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احتفلت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع الخوارزمي لخدمات التدريب بتخريج 21 طالباً وطالبة من مختلف فئات أصحاب الهمم ضمن مبادرة لتدريب وتأهيل شباب منطقة الظفرة خريجي الثانوية العامة لإلحاقهم بسوق العمل من خلال برنامج تدريبي مناسب لاحتياجاتهم تم تصميمه خصيصاً لهم تبنته المؤسسة بالتنسيق مع الخوارزمي يشمل مهارات العمل الأساسية اللازمة التي تمكنهم من الاستعداد الوظيفي، مثل مهارات استخدام الحاسب الآلي والطباعة ومهارات السكرتارية العامة والمهارات الأساسية في التواصل وخدمة العملاء وإدارة الوقت.
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن نجاح برنامج الأعمال المكتبية التدريبي لأصحاب الهمم يعكس قوة وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وأنه من خلال التعاون الوثيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة يمكننا إطلاق الطاقات الكامنة لدى أبناء وبنات وطننا الغالي من مختلف الفئات لاسيما أصحاب الهمم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم في حياة أفضل وأكثر ازدهاراً.
وأشاد خلال كلمته في الاحتفال الذي أقيم بمقر مركز غياثي للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بمنطقة الظفرة، بدور الخوارزمي لخدمات التدريب في توفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية لمجموعة الطلاب من أصحاب الهمم، مما أسهم بشكل كبير في تأهيلهم للدمج في سوق العمل وتعزيز مكانتهم ومساهماتهم الفعالة في المجتمع.
من ناحيته، تقدم خلدون حميدة، المدير التنفيذي للخوارزمي لخدمات التدريب، بالشكر الجزيل لسعادة الأمين العام والقائمين على البرنامج من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على ثقتهم وتعاونهم الدائم، وأكد أن هذا المشروع هو بداية لخطوات كثيرة مستقبلية في سبيل التطوير المستمر في محال تدريب وتأهيل أصحاب الهمم لدمجهم في سوق العمل.

أصحاب الهمم
الإمارات
الظفرة
مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
عبدالله الحميدان
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