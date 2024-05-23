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علوم الدار

«تريندز» يمد جسور التعاون مع مركز أبحاث ياباني

«تريندز» يمد جسور التعاون مع مركز أبحاث ياباني
24 مايو 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد) 

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عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST) بجامعة طوكيو، اجتماعاً عن بُعد، وذلك في إطار حرصهما على تعزيز عملية صنع المعرفة من خلال خدمات بحثية واستشارية صارمة.
شارك في الاجتماع عوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال، وعدد من الباحثين، والبروفيسور ساتوشي إيكوتشي، الباحث البارز، الأستاذ في قسم الدين والأمن العالمي بجامعة طوكيو، مدير المركز، بحضور عدد من الخبراء. بدأ الاجتماع بنظرة عامة قدمها عوض البريكي عن مهمة «تريندز» وأهدافه، مؤكداً التزام المركز بتعزيز عملية صنع المعرفة من خلال خدمات بحثية واستشارية، موضحاً تركيز المركز على 14 مجالاً بحثياً، وتفانيه في تعزيز التفاهم المتبادل والتعاون بين الثقافات والأديان.
تبع ذلك عرض قدمه البروفيسور إيكوتشي حول مركز أبحاث العلوم والتكنولوجيا المتقدمة (RCAST)، ودوره في تعزيز الحوار والتعاون البحثي لنشر قيم التسامح، والعيش المشترك، وتحقيق الازدهار والسلام.
وقد ناقش الطرفان السبل المستقبلية للتعاون واهتمامهما بمتابعة مشاريع بحثية مشتركة، وشددا على ضرورة الاستفادة من الإمكانات التحويلية للتكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، في نشر وتعزيز المعرفة.
وقد اتفق «تريندز» وRCAST على استكشاف إمكانية توقيع اتفاقية مشتركة تعزز التعاون بينهما، بما في ذلك تنظيم مؤتمرات مشتركة وورش عمل وندوات تجمع باحثين بارزين وخبراء دوليين للمشاركة في حلقات نقاشية متعددة التخصصات حول قضايا الساعة.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
اليابان
مركز تريندز
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