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عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن
23 مايو 2024 21:35

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن الشقيقة. ورحب سموه بمعالي شائع محسن الزنداني، متقدماً بالتهنئة إلى معاليه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تمنياته لمعالي شائع محسن الزنداني بالتوفيق والنجاح في مهام عمله. كما أكد سموه تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، متمنياً لليمن وشعبها الشقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة محمد حمد الزعابي، سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية.

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