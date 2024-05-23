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علوم الدار

انطلاق مسابقة البحث العلمي والابتكار بجامعة أبوظبي

جانب من فعاليات الدورة الحادية عشرة من المسابقة (تصوير: علي عبيدو)
24 مايو 2024 01:38

مريم بو خطامين (أبوظبي)

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انطلقت في جامعة أبوظبي، صباح أمس، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، والتي تُعد التجمع الأكبر من نوعه للبحث العلمي لطلبة البكالوريوس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستقطبت هذا العام نحو 600 بحثٍ علمي من 77 جامعة من 12 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان ومصر والكويت، بالإضافة إلى الأردن ولبنان والعراق وفلسطين والهند ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية.
وتضمنت المسابقة، التي تحتفي بالأبحاث المميزة عبر العديد من التخصصات والفئات، مساراً مخصصاً للابتكار لتشجيع الطلبة على إطلاق العنان لأفكارهم المبدعة مع إمكانية تبادل التكنولوجيا ونقلها، مما يعزز روح الريادة والمبادرة بين الطلبة المشاركين.
ويستقطب الحدث ما يزيد على 1200 ضيف، بمن فيهم 800 بشكل حضوري و400 آخرون عن بُعد، بما في ذلك الطلبة ولجنة تحكيم المسابقة والمشرفون وعدد من كبار الشخصيات.
وشملت المسابقة، التي تقام برعاية شركة «آر تي أكس»، مساراً مخصصاً للابتكار لتشجيع الطلبة على تطوير مهارات الريادة والابتكار، وذلك في إطار التزامها الدائم بتعزيز الابتكار والتفكير النقدي بين الطلبة. وتعد هذه المسابقة السنوية منصة لطلبة الجامعات لعرض مشاريعهم البحثية عبر 28 مساراً في مجالات الهندسة، والأعمال، والتعليم، والفنون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية والصحية، والابتكار. 

إقبال كبير
وشارك في الحدث لجنة تحكيم ومشرفون وعدد من كبار الشخصيات، وتضمنت القائمة أبرز المتحدثين في المسابقة، فهد المهيري، المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات» التابعة لـ «آر تي أكس»، والدكتور ديريك ريكتر، المستشار الأول ومدير الابتكارات في القطاع الصحي، دائرة الصحة أبوظبي، والدكتور كريم هوني، رئيس الابتكار الرقمي، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. 
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي، إن هناك إقبالاً كبيراً من طلاب الجامعات للمشاركة في الحدث، ما يجسد بوضوح حرص جامعة أبوظبي على التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين لتزويد الطلبة والمجتمع بمثل هذه المسابقات الأكاديمية لتطوير معارفهم وقدراتهم في مجال البحث العلمي والابتكار، والارتقاء بقدرات التفكير الناقد والمنطقي لديهم. 
وأكد البروفيسور منتصر قسايمة، العميد المساعد للبحث والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي، أن المسابقة تستهدف تشجيع الطلبة على تطوير مهارات الريادة والابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، حيث يقدم الطلبة في هذا المسار مشاريعهم التي خضعت لمراجعة خبراء متخصصين لتقييم جدواها التجارية وإمكانية تحويلها إلى أعمال تجارية ناجحة.
من جهته، أوضح فهد المهيري، المدير العام لشركة «ريثيون الإمارات» التابعة لـ «آر تي أكس» أهمية تعزيز ثقافة قائمة على طرح التساؤلات واستكشاف الموضوعات والتفكير النقدي والابتكار متعدد التخصصات لدفع النمو المستدام في دولة الإمارات والمنطقة. تستمر مسابقة بحوث وابتكارات طلبة الجامعات التي تنظمها جامعة أبوظبي في تبني هذا النهج وتوفير منصة استثنائية للطلاب لتحويل أفكارهم إلى مشاريع بحثية ملموسة. وأكد أن العروض التي قدّمها الطلاب في المسابقة برهنت على قدراتهم الإبداعية وشغفهم ليصبحوا قادة المستقبل وتمهيد الطريق لجيل جديد من الباحثين والمبتكرين.

البحث العلمي
تُعد مسابقة البحث العلمي والابتكار لطلبة الجامعات أكبر تجمع من نوعه للبحث العلمي لطلبة البكالوريوس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد حققت على مر السنين نمواً ملحوظاً في كل من أعداد المشاركين والمشاريع البحثية المقدمة، حيث تلقت مسابقة العام الماضي نحو 400 ورقة بحثية في 25 تخصصاً، من فرق جاءت من 64 جامعة في 14 دولة حول العالم.

أبوظبي
الإمارات
البحث العلمي
الابتكار
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