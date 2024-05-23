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علوم الدار

«الشارقة للذكاء اللغوي» ينطلق 17 أكتوبر

«الشارقة للذكاء اللغوي» ينطلق 17 أكتوبر
24 مايو 2024 01:38

الشارقة (الاتحاد)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. تستضيف الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات مؤتمر الشارقة الدولي للذكاء اللغوي خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر المقبل لاستكشاف التقاطعات بين اللغويات والذكاء الاصطناعي والتنمية الثقافية.
يشارك في المؤتمر أكثر من 600 خبير ويتخلله أكثر من 100 عرض و20 ورشة عمل ليكون منصة عالمية تجمع الأكاديميين والباحثين وخبراء الصناعة لمناقشة تأثير التنوع اللغوي والتقدم التكنولوجي على تنمية المجتمع والهوية الثقافية. وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، عن اعتزازها باستضافة إمارة الشارقة ورعايتها لمؤتمر الشارقة الدولي للذكاء اللغوي لتسليط الضوء على تاريخ الإمارة الغني وثقافتها النابضة بالحياة، مؤكدة قدرة المؤتمر على إضاءة الطريق أمام الباحثين والخبراء لتصور مستقبل التعلم اللغوي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير الهوية الثقافية.

الإمارات
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