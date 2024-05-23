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علوم الدار

«الصحفيين الإماراتية» تختتم مشاركتها في دورة تدريبية بالبحرين

وفد الجمعية في لقطة تذكارية (من المصدر)
24 مايو 2024 01:38

المنامة (الاتحاد) 

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شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية في دورة تدريبية حول تطوير المهارات الصحفية الاقتصادية خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، ونظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية.
ومثل الجمعية في الدورة كل من خالد الغيلاني أمين السر وعبد الناصر الشامسي وهدى الكبيسي وناصر البلوشي أعضاء الجمعية.
وتهدف الدورة، التي عقدت بالتزامن مع اختيار مدينة المنامة عاصمة للإعلام العربي لعام 2024 ويوم الصحافة البحرينية وشارك فيها نحو 30 متدرباً من الصحفيين المهتمين بالصحافة الاقتصادية، إلى تنمية مهارات الصحفيين في مجال الصحافة الاقتصادية، وتعريفهم بمفاهيم الاقتصاد والمالية الأساسية، وتدريبهم على كيفية تحليل البيانات الاقتصادية وإعداد التقارير الاقتصادية، ومساعدتهم على صناعة قصص إخبارية اقتصادية مكتوبة ومصورة.
وأعربت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، عن شكرها العميق لغرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية الصحفيين البحرينية على هذا التعاون المثمر.

البحرين
الإمارات
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين الإماراتيين
جمعية الصحفيين
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