سعيد العطر: الشباب قادر على إنتاج محتوى هادف لترسيخ منظومة القيم الإنسانية

دبي (الاتحاد)

استضافت فعاليات النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس المركز، جلسة خاصة تحدث فيها سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وذلك في مقر مركز دبي الإبداعي بأبراج الإمارات.

شارك في الجلسة 53 شاباً وشابة يمثلون 16 دولة عربية، وتحدث فيها عن جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير صناعة الإعلام، بالاستفادة من التطور التكنولوجي لتعزز صدارتها من خلال الاستثمار ببناء الإنسان واستقطاب المواهب المبدعة من مختلف أرجاء العالم. واستعرض خلال الجلسة مجموعة من الممارسات والتوجهات الوطنية والعالمية في مجال قطاع الإعلام والتغيرات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع ومدى تأثيره في بناء سمعة الأوطان، وتشكيل الصورة الصحيحة عن الحضارات وقيمها وهويتها، بما يتكامل مع الجهود الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ولفت إلى أهمية صناعة المحتوى الإعلامي المتخصص الذي يخاطب الجمهور بمختلف فئاته واهتماماته لتلبية احتياجاته المتنوعة، من خلال إتقان مختلف فنون السرد القصصي، والذي بإمكانه أن يغير الكثير من الاتجاهات والقضايا وتشكيل الرأي العام، والتغلب على التحديات الموجودة في مجتمعاتنا العربية، وقال سعادته: «إن امتلاك المعلومات والبيانات وحده لا يكفي، إن لم نتمكن من إيصالها وسردها إلى العالم بشكل مؤثر وفعال»، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالمحتوى الإعلامي في كافة المجالات الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية، وبما يسهم في بناء مجتمعات قوية ومتحضرة. وشددَّ العطر، على دور الشباب العربي في تغيير الواقع من أجل المستقبل من خلال توظيف الإعلام بطرق مبتكرة لخدمة المجتمعات، واكتساب مهارات جديدة في صناعة المحتوى، وقال: «إن إنتاج المحتوى الجيد قد ينقذ حياة إنسان، وربما يساعد في تغيير قناعات كثير من الشباب تجاه عدد من القضايا والتحديات، ويساعد في ترسيخ منظومة قيم تؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي وتكافح التضليل الإعلامي».

ودعا العطر، الشباب إلى ممارسة دورهم في طرح المبادرات المجتمعية في شتى المجالات، لتحقيق الأثر المطلوب، لرسم الانطباعات الذهنية وتشكيل وعي الجمهور عن أوطانهم وتعزيز انتمائهم لمجتمعاتهم من خلال ما يقدمونه من محتوى، منوهاً إلى مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام وربما السيطرة عليه، لافتاً إلى أن هناك تأثيراً للمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي على حياة الشعوب والدول.

وتفاعل العطر مع أسئلة واستفسارات المشاركين، والتي ركزت على فنون بناء المحتوى الإعلامي عبر الوسائط المتعددة ومنصات التواصل الاجتماعية، وكيفية الحفاظ على رسالة الإعلام ومصداقيتها، والاستلهام من المبادرات الرائدة التي تقدمها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وتعزيز إسهامات الشباب في تنمية المجتمع.

تركز النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، على ترسيخ مفهوم الارتباط بالهوية واللغة العربية وتعزيز القيم الإنسانية، بالإضافة إلى تعزيز المهارات والأدوات التقنية للإعلاميين العرب، في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي وتأثيره في صناعة المحتوى الإعلامي.