تفاهم بين «شرطة أبوظبي» و«هك فيجين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة هك فيجين Hikvision بشأن التعاون بين الجهتين في مجال البحث العلمي والتقني، وتطوير الأنظمة المرورية والأمنية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

وقع المذكرة العميد سعيد محمد الكعبي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، وفرانك تشانغ، رئيس شركة Hikvision بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في جناح «شرطة أبوظبي» بمعرض «آيسنار -أبوظبي 2024».

وأكد العميد سعيد الكعبي الحرص على تعزيز التعاون مع شركة Hikvision إسهاماً في تطوير خدمات شرطة أبوظبي المختصة بمجالات البحث العلمي والتقني إلى جانب تحقيق التكامل والتنسيق المشترك لتطوير مهارات وكفاءات الكوادر الوطنية في شرطة أبوظبي.

وأشاد فرانك تشانغ بالتعاون والشراكة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن الشركة ستعمل على توفير الأنظمة المرورية والأمنية والتعاون في مجال البحث العلمي والتقني بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة بين الجهتين.