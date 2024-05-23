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شرطة أبوظبي تعرض تجاربها الأمنية الابتكارية في «آيسنار أبوظبي 2024»

جانب من جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي
24 مايو 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

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عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تجاربها الأمنية الابتكارية المتميزة والتي عززت جهودها في تحقيق رؤيتها في استدامة الأمن والأمان، وذلك ضمن الورش العلمية ISNR TALKS والتي عقدت بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، والذي تنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الداخلية في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك».
وتضمنت التجارب الابتكارية مراكز الشرطة الذكية، ومركز تواصل الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخدمة فرصة أمل بمديرية مكافحة المخدرات والتي نجحت في تشجيع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج .
وتحدث في الورشة الأولى العقيد سعيد عبدالله العامري مدير مركز شرطة الفلاح عن تجربة تقييم مراكز الشرطة الذكية، مشيداً بدعم القيادة الشرطية في تقديم الدعم لتجهيز، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء مراكز الشرطة الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية المتطورة.
واستعرض النجاحات المتحققة من مراكز الشرطة الذكية في مواجهة التحديات الأمنية ومميزاتها وتقييمها المستمر وخدماتها، وبعض الأمثلة على الاستخدامات الذكية المطبقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الاستباقية بالتعامل مع التحديات والتنبؤ بالجريمة ومكافحتها وخدمة المجتمع ورفع مستويات رضا المتعاملين.
وأكد المقدم محمد سليم العامري، نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين، أن ابتكار (خدمة فرصة أم) انعكس إيجابياً على تعزيز الوقاية وتوفير التسهيلات التي تشجع مرضى الإدمان على المبادرة إلى طلب العلاج في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لمساعدة هذه الفئة، ومنع تطور الإدمان ونشر ثقافة الوعي بين الجمهور حول مخاطر الإدمان، إلى جانب تسهيل آلية التواصل لتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae أو‏ https://forsa.adpolice.gov.ae/
وأوضح أن المديرية نفذت حملة توعية للجمهور بنفس أسم الخدمة (فرصة أمل)، وركزت على التعريف بالأدوار المهمة التي تقوم بها «فرصة أمل» والاهتمام بتوعية أفراد الأسرة وتثقيفهم بضرورة التعاون مع الجهات المعنية بعلاج المدمنين، وتعزيز وعي أولياء الأمور بأفضل أساليب التعامل مع المتعافين من الإدمان، وتقبلهم كأفراد أسوياء ومنتجين في المجتمع.
ولفت إلى التزام شرطة أبوظبي بتسخير كافة الجهود لرفع مستوى النضج المؤسسي، ومشاركة المعرفة اللازمة بالتعاون مع كافة الشركاء لمواكبة أحدث التوجهات المستقبلية والعالمية في مجال إنفاذ القانون، وتسريع المبادرات والمشاريع الابتكارية ذات الأثر في مختلف القطاعات الشرطية بما يعزز ثقة المجتمع في أبوظبي المدينة الأكثر أمناً في العالم.

الاحتيال المالي والإلكتروني 
واستعرض الرائد محمد راشد العرياني من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في ورشة العمل الثالثة تجربة إطلاق مركز تواصل في المديرية الخاص بمكافحة عمليات الاحتيال المالي والإلكتروني.

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آيسنار أبوظبي
المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر
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