ثاني بطي الشامسي لـ«الاتحاد»:: استراتيجية شرطة أبوظبي قائمة على البحث والتطوير

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن الاستراتيجية التي تعتمدها شرطة أبوظبي قائمة على دعم البحث والتطوير، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والالتزام بترقية وتطوير منظومة العمل الحكومي المتميّز والمبتكر تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث إن شرطة أبوظبي تضع العنصر البشري على سلم أولوياتها، وتعمل على توفير جميع الإمكانات المتاحة لترسيخ ثقافة التميّز والابتكار لدى جميع كوادرها وتطوير قدراتهم من خلال مختلف البرامج النظرية والتطبيقية التي تشاركنا في تنفيذها أكاديمية ربدان بالاستناد إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية، حيث تم التركيز على بلورة رؤية محفزة لتعزيز مسارات تطويرية، تسهم في بناء أجيال من المفكرين والمبدعين، وابتكار طرق منهجية جديدة تواكب مستجدات المستقبل ورسم المستقبل المعرفي لمنتسبي شرطة أبوظبي، عبر تسليح الأجيال بالعلم والريادة المعرفية، واستنهاض عقول أبنائها، ودفعهم إلى البحث والاستقصاء والتعلّم، وتطوير مخزونهم المعرفي، والإسهام بفاعلية في استدامة النهضة الحضارية والعلمية.



تعزيز الأمن الوطني

وقال اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في حوار مع «الاتحاد»: تسعى شرطة أبوظبي إلى تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة في تبني التقنيات المتطورة، لتعزيز الأمن الوطني وبناء القدرات بما يحقق التطلعات في مواجهة التحديات الأمنية العالمية واستشراف المستقبل خلال السنوات المقبلة وننطلق للمستقبل، من خلال مجهودات وإبداعات كوادرنا الوطنية في إدارة المدينة الآمنة والتي عملت على توظيف أحدث التطورات التقنية مثل منظومة المرور الذكية المطبقة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز استدامة الأمن والأمان وتطوير الأنظمة الذكية المبتكرة التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي في مواجهة التحديات المستقبلية».



خدمات استباقية

وأكد الشامسي بأن شرطة أبوظبي تنطلق بخطوات واعدة وواثقة نحو المستقبل من خلال رؤيتها «أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان»، ورسالتها من خلال العمل على استدامة الشعور بالأمن والأمان في إمارة أبوظبي لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة تعزز جودة حياة المجتمع، وركزت التحديثات على العديد من المحاور من أبرزها القيم المؤسسية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي في ما يتعلق بالريادة والابتكار، فعلى مستوى الريادة نتبنى في شرطة أبوظبي مجموعة من المهارات التي يتمتع بها الموظف أو المنتسب في تحفيز مجموعة فرق العمل لتحقيق الأهداف، وعلى مستوى الابتكار من خلال المقدرة على تطوير فكرة أو عمل أو تصميم أو أسلوب أو أي شيء آخر وبطريقة أفضل وأيسر وأكثر استخداماً وجدوى وتنعكس محاور الريادة والابتكار في تعزيز التوجه المستقبلي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستجابة بمواجهة التحديات الأمنية واستدامة الأمن والأمان بصورة مبتكرة».



تقنيات الذكاء الاصطناعي

وأضاف اللواء ثاني بطي الشامسي: «استطاعت كوادرنا الوطنية تطبيق أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي واستخدام أحدث التقنيات في إدارة المدينة الآمنة، والتي تعكس جهود شرطة أبوظبي للارتقاء بالخدمات بما يعزز من قدراتها كواحدة من أجهزة الشرطة الرائدة في استخدام الأنظمة والممارسات المتطورة، وطبقت شرطة أبوظبي تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف ميادين العمل الشرطي والأمني من خلال التحليل الاستباقي في التعامل مع الأزمات الطارئة والسرعة في زمن الاستجابة الأمنية، مما أسهم في زيادة فاعلية الأجهزة الأمنية لدعم متخذي القرار، عبر تطبيق أنظمة متطورة في المجال الأمني والمروري على أسس التكامل والترابط ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة البيانات والتحليلات والخرائط وغيرها، وتقوم بتحليل البيانات التاريخية والآنية واللحظية، من أجل دعم التنبؤات التحليلية والمستقبلية وتوفيرها للقطاعات الشرطية التي تسهم في تحقيق مستوى أعلى في خفض الحوادث المرورية ودعم جودة الحياة كما تحلل الطرق وتوزع الدوريات عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتضع خطة الانتشار خلال المناسبات والأحداث والفعاليات، ما أدى إلى زيادة سرعة الاستجابة للدوريات لأي طارئ.



ملامح جديدة

أكد اللواء ثاني بطي الشامسي أن معرض آيسنار أبوظبي 2024 يجمع الخبراء والمختصين في مجال الأمن الوطني لرسم ملامح جديدة للعالم يميزها التواصل والأمان، لتبادل الأفكار والحلول المبتكرة بمجال الأمن الداخلي ومستقبل الشرطة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية، ومن هذا المنطلق فإن «ايسنار أبوظبي 2024» استطاع أن يقدم رؤية تخدم العمل الشرطي والأمني، ويؤكد أن شرطة أبوظبي تتبع منهجية متميزة في جهودها التطويرية باستخدام أحدث التقنيات المواكبة للتطورات عالمياً وترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسية، وتمكينها لتحقيق رؤية وأهداف إمارة أبوظبي ومواكبة تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الريادة العالمية في استدامة الأمن والأمان.