«آيسنار أبوظبي 2024».. حلول وأفكار مبتكرة لتعزيز الأمن المستدام

هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهد المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» في اليوم الثالث والأخير عروضاً مختلفة وجلسات نقاشية، واستعراض مشاريع حديثة وحلول أمنية مبتكرة لتعزيز الأمن المستدام.

ولاقى المعرض الدولي إقبالاً لافتاً من قبل الزوار من مختلف الجهات الأمنية والمؤسسات التعليمية التي حرصت على التواجد والتعرف على الأجنحة المشاركة التي تقدم مشاريع وأنظمة ذكية ورقمية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتسهم في تنفيذ المهام في أقل وقت ممكن وفق أعلى مستويات الخدمة.



أجهزة إنذار

قال ماجد محمد، من شركة ماكس بي لتجهيز السيارات: نحن شركة سعودية متواجدون للمشاركة ضمن معرض «آيسنار أبوظبي» أحد أبرز وأهم المعارض المقامة في مجال حفظ الأمن، عبر تقديم منتجاتنا للزوار والشركات، منها أجهزة الإنذار الضوئي والصوتي.

وذكر أن الشركة تقدم أجهزة إنذار تتميز بقدرتها على التحكم بمستوى الإضاءة، وذلك وفقاً للحالة الجوية، ولدينا سماعات مدمجة حديثة تعطي انتشاراً أعلى وأوضح قد يتم استخدامها من جانب مخاطبة الجمهور، وغيرها التي تخدم الجهات الأمنية والعسكرية.



نقل المعدات

قالت بسمة أحمد، من شركة واحة الدفاع: مشاركتنا ضمن معرض «آيسنار» عبر عرض أجهزة درون تختلف عن غيرها بالحجم، حيث لدينا أجهزة تصل أحجامها إلى حجم طائرات الهيلوكوبتر، والتي تستخدم في العديد من المهام، منها عمليات إنقاذ الأشخاص، وإطفاء الحرائق، ونقل المعدات، حيث لديها القدرة على نقل حمولة كبيرة.

وأضافت: هذه الأجهزة تعمل بالبترول ولديها القدرة على قطع مسافات كبيرة بالجو تتراوح بين 10 و12 ساعة، حسب كل نوع وشخص، ولدينا سوبر سونك درون جهاز مخصص لرصد الأهداف يفوق سرعة الصوت.

وأشار شيري كومار، من شركة NISHAT، إلى مشاركتهم ضمن هذا الحدث المهم في مجال حفظ الأمن ودرء المخاطر، عبر جهاز مخصص للتخلص من الأوراق والمستندات الرسمية والمهمة، على سبيل المثال بطاقات الهوية والجواز وغيرها التي قد تساعد الجهات المعنية في التخلص الفوري منها في غضون ثوانٍ قليلة، ويمكنها أن تتخلص من مختلف المواد التي يتم استخدامها لصنع تلك المستندات والبطاقات وتحويلها إلى حبات ورقية صغيرة تختفي من خلالها جميع البيانات والمعلومات وبقدرة استيعابية كبيرة جداً. وأضاف: مشاركتنا تأتي كذلك للتعريف بالأجهزة التي تقلل من الوقت والجهد وتعمل علي تسريع وتيرة العمل في مختلف الجهات، خاصة أن هذه الأجهزة تساعد على التخلص من البطاقات والأوراق المهمة التي تحوي بيانات وخصوصية تامة، ويمكن العمل على ذلك في غضون دقائق.



أنظمة التحكم

وقال ياسر أبو جراح، مدير عام شركة الفهد للحلول الأمنية: نشارك في المعرض الدولي عبر عرض أنظمة الرقابة، سواء المستخدمة في المؤسسات أو الجهات المختلفة أو المنازل وغيرها، لدينا أنظمة للتحكم التام والمراقبة على مدار 24 ساعة وطاقة تسجيل تصل إلى 6 أشهر.



حلول رقمية

أوضحت سهام المخاطري، من مجموعة لاند، أن مشاركتهم تكمن في تقديم خدمات عن تقنيات معلومات التكنولوجيا، ولدينا حلول التجارة الإلكترونية الرقمية، منها منصات وحلول مصممة خصيصاً لتعزيز الحضور التجاري على الإنترنت، وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وحلول الحركة والتنقل، منها تطبيقات وأنظمة محمولة مخصصة لتسهيل الأعمال والتنقل.