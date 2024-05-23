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عبدالله بن زايد: علاقات أخوية وتاريخية عميقة تجمع الإمارات واليمن

عبدالله بن زايد في حديث مع شائع محسن الزنداني (تصوير: سعيد جمعوه)
24 مايو 2024 01:40

أبوظبي (وام)
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي شائع محسن الزنداني وزير الخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن الشقيقة.

ورحب سموه بمعالي شائع محسن الزنداني، متقدماً بالتهنئة إلى معاليه بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين في جمهورية اليمن.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد أمس في أبوظبي، بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، معرباً عن تمنياته لمعالي شائع محسن الزنداني التوفيق والنجاح في مهام عمله.

كما أكد سموه تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي بين البلدين، متمنياً لليمن وشعبها الشقيق الاستقرار والتنمية والازدهار.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومحمد حمد الزعابي سفير الدولة لدى الجمهورية اليمنية.

عبدالله بن زايد
الإمارات
اليمن
الإمارات واليمن
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