محمد بن راشد: رحم الله حمد بن سهيل الخييلي

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن سهيل الخييلي.





وقال سموه، عبر حسابه على منصة إكس: "رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس.. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين.. نسأل الله له أعلى الجنان.. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس .. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين .. نسأل الله له أعلى الجنان .. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان . وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/AV7VRFCYwo — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 23, 2024