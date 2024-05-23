رئيس الدولة: رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حمد بن سهيل الخييلي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه، عبر حسابه على منصة إكس: "رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان".