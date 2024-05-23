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علوم الدار

الإمارات تفتتح المقر الجديد لسفارتها لدى لاتفيا

أحمد الصايغ وثاني الزيودي وبايبا براجا خلال افتتاح المقر الجديد للسفارة (وام)
24 مايو 2024 01:39

ريغا (وام)

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افتتحت دولة الإمارات المقر الجديد لسفارتها في ريغا عاصمة جمهورية لاتفيا. وشارك في حفل الافتتاح وفد وزاري ضم كلاً من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك خلال الزيارة الرسمية لمعاليهما إلى لاتفيا.
وأزاح معالي الصايغ مع معالي بايبا براجا، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، الستار عن لوحة المقر الجديد للسفارة، إيذاناً بافتتاح مقر البعثة الدبلوماسية الإماراتية - المبنى التاريخي والمدرج على قائمة التراث الثقافي لمنظمة اليونسكو- وذلك بحضور حنان العليلي، سفيرة الدولة لدى جمهورية لاتفيا، ودانا غولدفينشا، سفيرة لاتفيا لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء البعثات الدبلوماسية.
وأكد معالي الصايغ أن افتتاح مقر السفارة الجديد يأتي انطلاقاً من حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة. وقال إن افتتاح المقر الجديد للسفارة في ريغا يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين الصديقين، التي كانت شهدت العديد من القفزات النوعية خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن جانبه، أكد معالي الزيودي أن دولة الإمارات بدعم وتوجيه قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز أواصر الصداقة مع الدول التي تشاركها رؤيتها للمستقبل القائمة على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، من خلال توطيد التعاون الدولي واستكشاف الفرص في القطاعات ذات الأولوية المشتركة. وقال معاليه إن افتتاح المقر الجديد للسفارة يأتي ترجمة لهذا الاهتمام، وخصوصاً في ظل ازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية والفرص الواعدة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة تعود بالفائدة المتبادلة على مجتمعي الأعمال والشعبين الصديقين.

لاتفيا
الإمارات
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أحمد الصايغ
ثاني الزيودي
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