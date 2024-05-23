الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان والاتحاد البرلماني العربييْن

«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان والاتحاد البرلماني العربييْن
24 مايو 2024 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الشعبة البرلمانية" تشارك في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي
"الوطني الاتحادي" يتبنى عدداً من التوصيات خلال جلسته

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد، الذي يعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2024، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية. ووفق جدول أعمال المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له، يشارك الدكتور طارق الطاير في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، وفي الجلسة العامة للمؤتمر، حيث يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية نيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي.  وسيتم خلال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، تعيين أمين عام جديد للاتحاد، وتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي الذي تأسس في يونيو 1974، وانتقال الرئاسة لرئيس الدورة الجديدة للمؤتمر.
وفي القاهرة، شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت في العاصمة المصرية، أمس، تحضيراً للجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي ستعقد غداً السبت في مقر جامعة الدول العربية.
وقال محمد اليماحي، رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية استعرضت التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وجهود البرلمان العربي في التعامل مع هذه التحديات.

البرلمان العربي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
المجلس الوطني الاتحادي
الاتحاد البرلماني العربي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
مارتن غريفيث (الاتحاد)
الأخبار العالمية
مارتن غريفيث لـ«الاتحاد»: الإمارات تمتلك قدرة فريدة على إيصال المساعدات الإنسانية لمناطق النزاعات
24 مايو 2024
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
الأخبار العالمية
رفع «كسوة الكعبة» استعداداً لموسم الحج
24 مايو 2024
بوتين خلال ترؤسه اجتماعا للمجلس الإشرافي لوكالة المبادرات الاستراتيجية (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مرسوم روسي يسمح بمصادرة الأصول الأميركية
24 مايو 2024
وفدا جنوب أفريقيا وإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية (رويترز)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تصدر حكمها بشأن غزة اليوم
24 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©