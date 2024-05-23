«الشعبة البرلمانية» تشارك في اجتماعات البرلمان والاتحاد البرلماني العربييْن

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في أعمال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد، الذي يعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر خلال الفترة من 25 إلى 27 مايو 2024، بمشاركة رؤساء المجالس ورؤساء وفود البرلمانات العربية، وبحضور ممثلي منظمات عربية وإقليمية ودولية. ووفق جدول أعمال المؤتمر والاجتماعات المصاحبة له، يشارك الدكتور طارق الطاير في اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات، وفي الجلسة العامة للمؤتمر، حيث يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية نيابة عن رئيس المجلس الوطني الاتحادي. وسيتم خلال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، تعيين أمين عام جديد للاتحاد، وتنظيم احتفالية بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس الاتحاد البرلماني العربي الذي تأسس في يونيو 1974، وانتقال الرئاسة لرئيس الدورة الجديدة للمؤتمر.

وفي القاهرة، شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي التي عقدت في العاصمة المصرية، أمس، تحضيراً للجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي ستعقد غداً السبت في مقر جامعة الدول العربية.

وقال محمد اليماحي، رئيس المجموعة وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، إن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية استعرضت التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، وجهود البرلمان العربي في التعامل مع هذه التحديات.