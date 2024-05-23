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نيابةً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس تشاد

نيابةً عن رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يحضر مراسم تنصيب رئيس تشاد
24 مايو 2024 00:59

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مراسم تنصيب فخامة الفريق محمد إدريس ديبي اتنو، رئيس جمهورية تشاد، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية.

ونقل معاليه، خلال المراسم التي جرت في العاصمة إنجمينا، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد معاليه عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرص قيادة الدولة الحكيمة على توطيد العلاقات الثنائية والعمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. من جانبه، حمل فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي اتنو، معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.


وأشاد فخامته، بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً حرصه على دفع العمل المشترك لتعزيزها بما يحقق مصالحهما المتبادلة، مشيراً إلى أن مستوى العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد في تطور مستمر يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما الصديقين.

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المصدر: وام
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