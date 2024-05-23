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علوم الدار

سيف بن زايد: حمد بن سهيل الخييلي قامةٌ وطنية استثنائية

سيف بن زايد: حمد بن سهيل الخييلي قامةٌ وطنية استثنائية
24 مايو 2024 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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نعى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المغفور له بإذن الله تعالى الفريق حمد بن سهيل بن عويضة بن جابر الخييلي، مؤكداً أن فقيد الوطن، رجلٌ بأمّة.. وقامةٌ وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه.  
وكتب سموه عبر «تويتر» أمس: «إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعون  بعظيم التسليم والرضا وبقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ننعى فقيد الوطن.. والمرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد «طيّب الله ثراه» على مدى 45 عاماً في مسيرة البناء والإنجاز.. الخال والأخ الكبير والصديق الوفي المغفور له بإذن الله تعالى الفريق حمد بن سهيل بن عويضة بن جابر الخييلي.. رجلٌ بأمّة.. وقامةٌ وطنية استثنائية بإخلاصه وانتمائه.. غادرنا صاحب القلب الكبير والأخلاق الحميدة والأيادي البيضاء إلى جوار ربه.. اللهم تغمّد «بو خليفة» بواسع رحماتك وعظيم غفرانك واجعل قبره مناراً مُستضاءً.. اللهم اجعله من المستبشرين بروحٍ وريحان وجنات النعيم من الفردوس الأعلى.. اللهم ألهمنا وأهل الفقيد الكرام جميل الصبر والسلوان».

سيف بن زايد
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