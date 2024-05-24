طحنون بن زايد: حمد بن سهيل الخييلي أحد رجال الإمارات المخلصين أمضى حياته في خدمة وطنه

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، حمد بن سهيل الخييلي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأكد سموه: إن حمد بن سهيل الخييلي أحد رجال الإمارات المخلصين، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه.

وقال سموه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "نودع بمشاعر الحزن والأسى حمد بن سهيل الخييلي .. أحد رجال الإمارات المخلصين، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه".

وأضاف سموه: "خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه. ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".