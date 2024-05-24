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علوم الدار

طحنون بن زايد: حمد بن سهيل الخييلي أحد رجال الإمارات المخلصين أمضى حياته في خدمة وطنه

طحنون بن زايد
24 مايو 2024 09:23

نعى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، حمد بن سهيل الخييلي الذي انتقل إلى جوار ربه.

وأكد سموه: إن حمد بن سهيل الخييلي أحد رجال الإمارات المخلصين، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه.

وقال سموه في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "نودع بمشاعر الحزن والأسى حمد بن سهيل الخييلي .. أحد رجال الإمارات المخلصين، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه".

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وأضاف سموه: "خالص العزاء وصادق المواساة لأهله وذويه. ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
وفاة
طحنون بن زايد
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