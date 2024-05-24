تنويه من "الوطني للأرصاد"

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أحدث توقعاته لحالة الطقس اليوم، وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تشكل الغبار والأتربة على بعض المناطق في الدولة اليوم، كما أشار إلى اضطراب البحر.

وأوضح "الوطني للأرصاد" أن رياحاً نشطة السرعة قد تصل سرعتها 40 كم/ساعة، والبحر مضطرب الموج أحياناً ويصل ارتفاع الموج إلى 6 أقدام في الخليج العربي من الساعة 10:00 وحتى الساعة 22:00 من اليوم الجمعة ، الموافق 24/05/2024.