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علوم الدار

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه
24 مايو 2024 12:09

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، في مقر سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة أبوظبي، واجب العزاء والمواساة في وفاة فخامة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية.

وكان في استقبال معاليه ، في مقر السفارة، سعادة رضا عامري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، حيث أعرب له معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم والشعب الإيراني، جميل الصبر والسلوان.

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وفي ختام الزيارة، دوّن معاليه عبارات التعزية والمواساة، في سجل التعازي بالسفارة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمّد الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن ينعم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدوام التقدم والازدهار والرخاء.
 

المصدر: وام
إيران
نهيان بن مبارك
الإمارات
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