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علوم الدار

لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وليتوانيا تبحث تعزيز التعاون

لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات وليتوانيا تبحث تعزيز التعاون
24 مايو 2024 13:13

انطلقت أمس أعمال الدورة الثانية للجنة المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في دولة الإمارات وجمهورية ليتوانيا للبحث في سبل تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية.
ترأس الاجتماعات التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي من جانب دولة الإمارات السيد عبدالرحمن علي النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية، في حين ترأس الجانب الليتواني إيجيديوس ميلوناس، نائب وزير الخارجية.
وجرى خلال جلسات المشاورات استعراض علاقات التعاون المشترك، وسبل تطويرها، كما تناول الجانبان المستجدات الراهنة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أشاد النيادي بالتقدم المتميز الذي تشهده العلاقات بين البلدين، معتبراً أن هذه المشاورات دليل على حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي بكافة جوانبها ومجالاتها.
 

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