"زايد العليا " تطلع على تجارب الرعاية والتأهيل لأصحاب الهمم في روسيا

اطلع وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية على تجارب الرعاية والتأهيل لمختلف فئات أصحاب الهمم التي تقدمها منطقة سفيردلوفسك.

وبحث وفد المؤسسة الذي ترأسه عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة وضم عبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في المؤسسة وعددا من مديري الإدارات، مع مسؤولي منطقة سفيردلوفسك الروسية، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العلمية والتعليمية والثقافية والرياضية، وتبادل التجارب في مجال تحسين معيشة الأفراد من أصحاب الهمم، وإبرام عدد من اتفاقيات ومذكرات التعاون المشترك.

وشاركت المؤسسة في المعرض الدولي لمنتدى التكنولوجيا الاجتماعية 2024 ممثلة لدولة الإمارات، كضيف شرف للمعرض، وقدم عبد الله الحميدان في جلسة مخصصة لطرح موضوع رعاية الأفراد والقيم العائلية المشتركة، ورقة عمل حول التكنولوجيا المساعدة والتوظيف الإجتماعي ودعم سبل العيش لأصحاب الهمم، وسياسات التشغيل والتقييم والمبادرات في هذا الإطار.

ووقعت المؤسسة مذكرة تفاهم مع مركز إتش تيرنر الوطني للبحوث الطبية لجراحة العظام والصدمات في روسيا الاتحادية، لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات ورفع مستوى المهارات وتنمية قدرات المتخصصين من الطرفين في مجالات التشخيص والجراحة والتأهيل.

كما وقعت شراكة جديدة مع جامعة أورال الفيدرالية - روسيا، للتعاون في مجال علم النفس والطب النفسي، ويعمل الطرفان كمؤلفين مشاركين لإنشاء قاموس علم النفس الإماراتي الروسي، وهو أداة علمية ضرورية في البحوث النفسية، ويعزز التفاهم والتواصل باللغتين العربية والروسية، ويساعد المتعلمين والباحثين على معرفة المفاهيم النفسية بشكل أفضل وتبادل المعرفة بين الثقافات.

وزار وفد المؤسسة المستشفى الوطني للأبحاث الطبية لجراحات العظام والرضوح للأطفال، ومؤسسة الأطراف الإصطناعية وتقويم العظام في منطقة سفيردلوفسك، ولمركز الإقليمي للتأهيل لذوي الإعاقة ومركز التكنولوجيا الإدراكية، ونادي الفروسية الريفي.

من جانب آخر أقيمت فعالية رياضية مشتركة بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والجانب الروسي تضمنت مباراة استعراضية بين فريق المؤسسة من ذوي الإعاقة الحركية والفريق الروسي للكرة الطائرة جلوس لأصحاب الهمم، وأخرى بين الفريقين في كرة السلة للكراسي المتحركة وذلك في القاعة الرياضية في منطقة سفيردلوفسك بروسيا الاتحادية.

