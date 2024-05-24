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"طرق دبي" تصدر تطبيقها الجديد "RTA App"

"طرق دبي" تصدر تطبيقها الجديد "RTA App"
24 مايو 2024 15:22

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نسخة جديدة ومحدثة من تطبيقها "هيئة الطرق والمواصلات - RTA App" المصمم لتمكين المستخدمين من التعامل بشكل سهل وسلس مع جميع خدماتها.

وتعدّ هذه الترقية تحولا جذريا نحو تبني حل النافذة الواحدة، لتعزيز رضا المتعاملين وضمان الوصول السريع إلى الخدمات الأساسية.

وتشمل الميزات المستحدثة في هيئة الطرق والمواصلات “RTA" لوحة معلومات مخصصة تعدّ بمثابة واجهة سهلة الاستخدام توفر إجراءات سريعة للخدمات الأساسية، مثل تجديد تراخيص المركبات ورخص القيادة وشراء تذاكر مواقف المركبات.

وتعمل لوحة المعلومات المخصصة هذه على تمكين المستخدمين من الوصول الفعال إلى الخدمات الحيوية على نحو يوفر الوقت والجهد.

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كما شملت الترقيات جوانب أخرى متعددة في التطبيق بما في ذلك مدفوعات سالك عبر الإنترنت، وتعبئة الرصيد، وتعبئة بطاقة نول عبر النقر مباشرة على التطبيق.

وصُمِّمَ الإصدار الجديد لتبسيط خدمات مواقف المركبات من خلال دمجها في شاشة واحدة للتنقل السلس دون عناء، وتم إدخال تحسينات شاملة في معاملات تجديد تراخيص المركبات، وسداد الغرامات لضمان سلاسة العمليات.

وقالت ميرة الشيخ، مديرة الخدمات الذكية في هيئة الطرق والمواصلات إن إطلاق هذه الحلول والترقيات يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لتلبية احتياجات المتعاملين وتلبية لمتطلبات المستفيدين من الخدمات.

وأشارت إلى أن النسخة الجديدة والمحدثة من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات متاحة الآن للتحميل على نظامي iOS وAndroid.

المصدر: وام
الإمارات
طرق دبي
دبي
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