الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة دبي تكرم شركاءها الاستراتيجيين

شعار شرطة دبي
24 مايو 2024 16:00

كرمت القيادة العامة لشرطة دبي، عدداً من الشركاء الاستراتيجيين للقيادة العامة لشرطة دبي وأفراد من الجمهور، لمساهمتهم في دعم جهود شرطة دبي الأمنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في خدمة وإسعاد المجتمع.

وسلم اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، واللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون اسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ونائبه العقيد الدكتور سعود الرميثي وعدد من الضباط، شهادات التكريم إلى كل من جمال ناصر الصويدر، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري في وكالة أنباء الإمارات "وام"، وعبدالرحمن عبيد بو الشوارب نائب رئيس تنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعلياء الذيب مديرة الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنى ماجد الفلاسي، مديرة إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية بدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وراشد محمد إبراهيم الهرمودي، مدير إدارة الوجهات الترفيهية في مراكز نخيل، وساره محمد المري، من هيئة تنمية المجتمع، والإعلامي طلال الهنداسي، من مؤسسة دبي للإعلام.

أخبار ذات صلة
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
"دبي لحماية المستهلك" تفتتح مراكز لإسعاد المستهلكين في منافذ البيع

كما كرم اللواء الغيثي، عدداً من المتطوعين وهم حازم حسن صبري، وجعفر فولاذ، وأحمد عيد، وفاطمة أغوم، على الأدوار المجتمعية التطوعية التي قاموا بها، بصورة فردية أو بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وتقدم اللواء الغيثي، بالشكر والتقدير والعرفان إلى الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، والمكرمين من المتطوعين، مؤكداً لهم أن شرطة دبي تؤمن بأهمية العلاقات والشركات والتواصل مع الجهات والمجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة، مثمنا أدوراهم الجماعية والفردية.

المصدر: وام
دبي
شرطة دبي
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
ميلان ينفصل عن بيولي
الرياضة
ميلان ينفصل عن بيولي
اليوم 17:14
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
الرياضة
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
اليوم 17:12
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:09
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©