الجمعة 24 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي

رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
24 مايو 2024 17:07

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم التعازي في وفاة حمد بن سهيل الخييلي «رحمه الله» من عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في قصر المشرف في أبوظبي.
كما تقبل التعازي كل من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ.
وتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
ميلان ينفصل عن بيولي
الرياضة
ميلان ينفصل عن بيولي
اليوم 17:14
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
الرياضة
باولو بينتو يجيب على أسئلة المشاركين في دورة المدربين
اليوم 17:12
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
محمد بن راشد يقدم التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:09
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة حمد الخييلي
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©