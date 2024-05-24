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رئيس كولومبيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات

رئيس كولومبيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الإمارات
24 مايو 2024 18:23

تسلم فخامة غوستافو بيترو أوريغو، رئيس جمهورية كولومبيا، أوراق اعتماد سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشامسي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وذلك خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة «بوغوتا». ونقل سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة رئيس جمهورية كولومبيا، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية كولومبيا، سعادة محمد عبد الله بن خاطر الشامسي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. وتمنى فخامة رئيس جمهورية كولومبيا، لسعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. من جهته، أعرب سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، وبحث سبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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