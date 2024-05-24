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حاكما عجمان والفجيرة يقدمان واجب العزاء في حمد الخييلي

حاكما عجمان والفجيرة يقدمان واجب العزاء في حمد الخييلي
25 مايو 2024 00:21

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اليوم، واجب العزاء في وفاة حمد بن سهيل الخييلي «رحمه الله» في قصر المشرف في أبوظبي. كما قدم واجب العزاء، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجانب عدد من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين. 

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وتوجه المعزون إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه وأن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.
 وتقبل التعازي كل من، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
حميد بن راشد النعيمي
حمد بن محمد الشرقي
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