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أبوظبي.. «شمس» الطاقة النظيفة

أبوظبي.. «شمس» الطاقة النظيفة
25 مايو 2024 01:34

تمتلك إمارة أبوظبي العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وتستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات في هذا القطاع لتصل إلى نحو 80 مليار درهم بحلول عام 2050.
وتعد «شمس» «الإماراتية» واحدة من أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية المركزة في العالم، وتمثل إنجازاً كبيراً للدولة في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة، لامتلاكها القدرة على توليد أكثر من 100 ميجاواط من الكهرباء سنوياً، ما يكفي لتلبية احتياجات الكثير من الأسر والصناعات، وتمثل المحطة استثماراً ضخماً في تقنيات الطاقة الشمسية وتقنيات توليد الكهرباء المتجددة، كما تسهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، وتعزز دور الإمارات قائداً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة.

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الطاقة المتجددة
الطاقة النظيفة
محطة شمس 1 للطاقة الشمسية
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