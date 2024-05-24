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شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي

جانب من الاحتفال (من المصدر)
25 مايو 2024 01:33

دبي (الاتحاد)

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احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة بمجلس الروح الإيجابية، وقسم التنوع الثقافي في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، مع أفراد المجتمع في مردف سيتي سنتر، باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وسط مشاركة حاشدة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
وتضمن الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، الذي يصادف تاريخ الـ21 من مايو من كل عام، مجموعة من الفعاليات من بينها عزف الفرقة الموسيقية لشرطة دبي لعددٍ من المقطوعات الموسيقية، وتقديم عروض رياضية في رياضة الباراتيكواندو، وورشة رسم للأطفال، وعمل مسابقات وتوزيع جوائز، إلى جانب مشاركة الدوريات الفارهة في الفعاليات.

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