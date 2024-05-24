شرطة أبوظبي تشارك في المؤتمر الدولي للأمن النووي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن وفد دولة الإمارات في أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الدولي للأمن النووي بعنوان «الاستعداد للمستقبل»، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو في مقرها في فيينا بالنمسا.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة ورئيس وفد شرطة أبوظبي، أهمية المؤتمر في تبادل المعرفة والخبرات حول موضوعات الأمن النووي وأنظمة الأمن النووي ومناقشة التوجهات الحالية دولياً.

وذكر أن شرطة أبوظبي شاركت في الاجتماعات مع الشركاء الدوليين لبحث فرص التعاون وتبادل وجهات النظر حول مختلف الأمور المتعلقة بالأمن النووي إلى جانب المشاركة في فعاليتين جانبيتين: الأولى بعنوان «المنشآت النووية في أوقات الأزمات» وستسلط خلالها دولة الإمارات الضوء على توصياتها لتحسين مرونة المنشآت النووية في عالم يواجه مخاطر متزايدة وتأثيرات التغير المناخي. والورشة الثانية بعنوان «تثقيف الجيل القادم من المتخصصين في مجال الأمن النووي لتلبية المتطلبات العالمية المستقبلية».