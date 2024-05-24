وكيل «الداخلية» يشهد حفل تخريج دبلوم خدمات المستقبل

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج الدفعة التاسعة من دبلوم خدمات المستقبل، الذي يعد استمراراً لمبادرات وزارة الداخلية في تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتأهليها نحو خدمات مستقبل رائدة، وتعزيز مسيرة العمل الحكومي، وتسهيل حياة أفراد المجتمع بالخدمات المتميزة.

واشتمل الحفل على تخريج 225 من منتسبي 49 جهة اتحادية ومحلية، ومن شركات ومؤسسات من القطاع الخاص، ليكونوا خريجي الدفعة التاسعة من هذا البرنامج الريادي، الذي حمل مسميات مختلفة منذ تأسيسه، تعكس رؤية وتطلعات وتوجيهات حكومة الإمارات، وسعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المستدامة، ومع تخريج هذه الدفعة يصل إجمالي الخريجين المستفيدين من هذا الدبلوم منذ انطلاقه عام 2014 إلى 2638 خريجاً.

حضر الحفل اللواء سالم الشامسي وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والمهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الأمن الوقائي بالوزارة، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بالوزارة، والدكتور أحمد مراد القائم بمهام جامعة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، ومحمد سعيد الظهوري رئيس قطاع التطوير في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وعبدالله علي الشرياني الرئيس التنفيذي لشركة العين للتوزيع، ومحمد بو الحمام النعيمي مدير مركز سعادة المتعاملين في دائرة بلدية رأس الخيمة، وأحمد علي الدباني النعيمي رئيس مؤسسة بصمة وطن، ووليد إبراهيم الرحماني المدير العام المساعد للاستراتيجية والشؤون الدولية في الهيئة العامة للطيران المدني، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعبدالله الجروان قائد فريق التسريع الاستراتيجي الدولي في مركز المسرعات الحكومية.

وقدم العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، في كلمة له بالحفل، الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لرعاية سموه الكريمة لهذا البرنامج منذ انطلاقه عام 2014 ومتابعة مخرجاته، مما يؤكد حرص القيادة الدائم على دعم ممكنات العمل الحكومي وتطوير قدرات العنصر البشري، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة أولت الاهتمام بالإنسان وتطوير قدراته باعتباره الثروة الحقيقية للوطن وأساس التنمية المستدامة، وحرصت دوماً على الارتقاء بمستوى جودة العمل الحكومي، وتوفير جميع السبل والإمكانيات لتسهيل حياة الناس، والسعي الدائم نحو تطوير الخدمات للوصول إلى الإجراءات الأبسط، والأسرع، والأكثر كفاءة.

وأضاف: أنه تحقيقاً لهذه الرؤية، طورت وزارة الداخلية «دبلوم خدمات المستقبل» كدبلوم مهني احترافي للخدمات، يتم تنفيذه بالتعاون مع أكاديمية اتصالات وباعتماد دولي من الجمعية الدولية لتدريب الأعمال.

وأعرب اللواء سالم الشامسي عن الفخر والاعتزاز اليوم بتخريج وتكريم نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة التي تمكنت من اجتياز متطلبات الدبلوم بنجاح، مشيداً بالمشاركين في البرنامج، وأثنى على جهودهم الكبيرة وحماسهم والتزامهم خلال فترة البرنامج.

وأكد، في ختام كلمته، الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ هذا البرنامج وتطويره لضمان استمراره واستدامته بما يتواكب مع المتغيرات والمستجدات والمتطلبات المستقبلية لحكومتنا الرشيدة، معرباً عن تمنياته لجميع الخريجين بدوام التوفيق والنجاح.