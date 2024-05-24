السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إغلاق كافتيريا «كرك سبوت» في أبوظبي

إغلاق كافتيريا «كرك سبوت» في أبوظبي
25 مايو 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تناقش التحركات المقبلة لدعم فلسطين بالأمم المتحدة
الإمارات ترحب بقرار «العدل الدولية» فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق كافتيريا كرك سبوت بأبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-2729092) وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة لاشتراطات السلامة الغذائية، نظراً لتكرار بنود عالية الخطورة ولها تأثير مباشر على سلامة الغذاء حيث تم رصد وجود الحشرات في منطقة تحضير الطعام.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية.

أبوظبي
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
إغلاق إداري
الصحة العامة
الحملات التفتيشية
آخر الأخبار
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
اقتصاد
بريسايت تتجه نحو نمو استثنائي ومستقبل واعد
21 مايو 2024
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح
25 مايو 2024
عمال إنقاذ يتفقدون موقعاً تعرض لهجوم صاروخي في خاركيف (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
مبادرة صينية - برازيلية للتفاوض على حل الأزمة الأوكرانية
25 مايو 2024
مخيم الهول (أرشيفية)
الأخبار العالمية
بريطانيا تتسلَّم امرأةً و3 أطفال من عائلات «الدواعش»
25 مايو 2024
الفيضانات في شرق أفريقيا تسببت في نزوح عشرات الآلاف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
التغيرات المناخية تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا
25 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©