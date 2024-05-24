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إغلاق منشأة صناعية في أبوظبي بسبب انبعاث غازات مزعجة

خلال فحص مخالفات المنشأة (من المصدر)
25 مايو 2024 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي، قراراً بإيقاف العمليات التشغيلية في إحدى المنشآت الصناعية المتخصصة بمعالجة الزيوت المستعملة بمنطقة المفرق الصناعية بمدينة أبوظبي لمخالفاتها القوانين واللوائح البيئية وذلك لعدم امتثالها للمتطلبات والاشتراطات البيئية المتضمنة في التشريعات البيئية السارية.
ويأتي ذلك في إطار ممارسة هيئة البيئة - أبوظبي لدورها في مراقبة امتثال المنشآت الصناعية والمتابعة المستمرة للبيئة وعناصرها المختلفة، ومدى التزام المنشآت بتطبيق افضل الممارسات البيئية، بصفتها السلطة المختصة المعنية بشؤون البيئة في إمارة أبوظبي.
ولقد أفاد المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة، «أنه بناء على تقارير الرصد الدورية لمحطات مراقبة جودة الهواء التابعة للهيئة، وتقارير الزيارات التفتيشية الدورية والاستجابة للشكاوى المختلفة الواردة من الجمهور بشأن انبعاث روائح غازات مزعجة تبين أن مصدرها المنشأة المذكورة نتيجة ارتكابها العديد من المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام باشتراطات الرخصة البيئية».
كما أشار الحمادي إلى قيام المنشأة بالعمليات التشغيلية من دون اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع الانبعاثات التي تؤثر على جودة الهواء المحيط، وعدم الالتزام بتثبيت أجهزة التحكم في تلوث الهواء بحسب متطلبات الهيئة.

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