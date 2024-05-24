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علوم الدار

«بيئة أبوظبي» تنظم ورشة عمل حول نتائج «جودة الهواء»

مشاركون خلال الورشة (من المصدر)
25 مايو 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت هيئة البيئة - أبوظبي ورشة العمل الثانية حول نتائج مشروع النمذجة الرياضية لجودة الهواء في إمارة أبوظبي، التي عقدت بمقر الهيئة في مبنى المعمورة، بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وتم خلالها عرض ومناقشة التقدم الذي توصل إليه المشروع، وأبرز الإنجازات التي تحققت ضمنه. وبعد نجاح ورشة العمل الأولى، التي عُقدت في عام 2023، وجمعت للمرة الأولى كافة الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع، أتاحت ورشة العمل الثانية فرصة لعرض التقدم الكبير الذي تحقق في تطوير، وتنفيذ إطار النمذجة الرياضية لجودة الهواء في أبوظبي بوساطة الهيئة، وشركائها خلال الـ12 شهراً الماضية. 
وبالإضافة إلى مشاركة النتائج الرئيسة، وبيانات النمذجة الرياضية الإقليمية التي تم وضعها خلال السنة الأولى للمشروع، شاركت الهيئة خطتها، وما حققته من تقدم فيما يتعلق بإصدار المجموعة الأولى من خرائط جودة الهواء، والتي تعد إحدى أهم مبادرات الهيئة الاستراتيجية، التي تهدف إلى توفير توقعات مستقبلية دقيقة لجودة الهواء، ومستويات الملوثات في الإمارة، بالإضافة إلى تقييم السياسات، والاستراتيجيات الحالية والمستقبلية، ودراسة مدى فاعليتها في الحد من الانبعاثات من المصادر المختلفة.
وركزت ورشة العمل على مدى مساهمة المشروع في دعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للإمارة، والأجندة الوطنية لجودة الهواء لعام 2030، والسبل التي يمكن من خلالها أن تقوم الجهات المعنية بمواءمة مبادراتها مع رؤية وطموحات إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بجودة الهواء. وقد ساهمت الورشة أيضاً في تعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في المشروع، وإنشاء منصة للحوار المفتوح، والمعرفة المشتركة، والعمل الجماعي من أجل تحسين جودة الهواء في أبوظبي. وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا استضافة ورشة العمل الثانية الخاصة بهذا المشروع المهم، ومراجعة النتائج الأولية التي توصلنا إليها مع شركائنا الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن المشروع بدأ فعلاً في إبراز نتائج مهمة لفهم حالة الهواء في المنطقة، وتوفير بيانات يمكن بناء القرارات عليها».

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