تشكيلات ضوئية تزين أبوظبي استعداداً لعيد الأضحى

هالة الخياط (أبوظبي)

بدأت بلدية مدينة أبوظبي تزيين شوارع المدينة بأشكال هندسية ضوئية استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وجعل مدينة أبوظبي تزهو بأنوار الفرح والسرور بهذه المناسبة العطرة.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي في كل المناسبات الدينية والوطنية على مشاركة المجتمع المناسبات السعيدة، وتقديم بيئة مبهجة تتناسب مع الأجواء والمعاني الروحية لعيد الأضحى المبارك وقيمه الدينية والاجتماعية.

وحاولت البلدية من خلال مجموعة التشكيلات التي تم تركيبها في شوارع العاصمة أن تبعث على السلام والمحبة، والفرح، وتنشر ألوان البهجة، وضياء السعادة، لترتدي عاصمة الوطن أبوظبي عباءة من ضياء ووشاحاً من نور وبهاء، ولتعم السعادة والفرح قلب كل جائل في شوارعها، مستمتعاَ بتناسق الأنوار، وهالات الضياء التي انتشرت في كل مكان، حيث نشرت بلدية مدينة أبوظبي آلاف التشكيلات الضوئية بديعة المناظر، متناسقة الألوان في أرجاء أبوظبي، في ميادينها، وشوارعها وجسورها، ومعالمها الكبيرة.

ويأتي تزيين أبوظبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لتعزيز الأجواء الروحانية في هذه المناسبة المباركة، وبثاً للبهجة والسعادة بين السكان، وحرصاً من البلدية على مشاركة المجتمع في مناسباته السعيدة، وتوفير البيئة المفعمة بالفرح والسكينة والسعادة.

وقد احتوت التشكيلات الضوئية العديد من العبارات الجميلة التي تعكس الموروث الثقافي والعادات والتقاليد المتبعة لدى شعب الإمارات مثل: (عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، عساكم من عواده، من الغانمين والسالمين، من العايدين والفايزين).

وفي كل عام تحرص البلدية على إدخال أشكال جديدة وبأحجام كبيرة بهدف تشكيل لوحة فنية جمالية من الأنوار، تساهم في إسعاد المجتمع وتعكس أجواء السلام والاستقرار والفرح التي تعم الوطن بأكمله ومن هذه التشكيلات: تشكيلة الفراشة، تشكيلة الكرات، تشكيلة الوردة، تشكيلات الزخارف الإسلامية الرائعة.

وشملت زينة عيد الأضحى العاصمة أبوظبي والعديد من المناطق في ضواحيها ومن هذه المناطق على سبيل المثال لا الحصر: كورنيش أبوظبي، شارع الشيخ راشد بن سعيد، شارع الخليج العربي، شارع الشيخ زايد، شارع البطين، شارع دلما، شارع الملك عبدالله، شارع المرور، مواقع مختلفة بالجزيرة، ضواحي أبوظبي وبعض الجزر التابعة لها.

ونوهت البلدية أنها راعت أثناء تركيب زينة عيد الأضحى إجراءات السلامة من حيث استخدام المواد ذات الجودة العالية التي من شأنها توفير السلامة والأمان، كما أخذت بعين الاعتبار اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية بحيث لا تؤثر على مستخدمي الطرق وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وأكدت البلدية أن أبوظبي ستبقى متألقة بالأنوار طول أيام عيد الأضحى المبارك لتعكس الوجه الحضاري، وتجسد معاني وقيم العيد والعادات والتقاليد الوطنية الأصيلة وبيئة السلام والمحبة التي ينعم بها كل أفراد المجتمع.