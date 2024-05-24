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علوم الدار

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة «الشؤون الإسلامية» لحفظ القرآن

خلال التصفيات النهائية للجائزة (من المصدر)
25 مايو 2024 01:33

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت التصفيات النهائية لجائزة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة للقرآن الكريم، الدورة الرابعة عشرة 1445هـ/2024م، في كل فروع الهيئة على مستوى الدولة، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 من يونيو المقبل بمشاركة 372 من حفظة القرآن الكريم ذكوراً وإناثاً تأهلوا من بين 900 متسابق ومتسابقة تنافسوا في التصفيات الأولية ضمن مختلف فروع الجائزة التي تصل إلى عشرة أفرع وفئات أخرى مختلفة.
وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إن تنظيم هذه الجائزة سنوياً يندرج ضمن استراتيجية الهيئة ومبادراتها لتشجيع فئات المجتمع على المنافسة الإيجابية في حفظ كتاب الله وفهم معانيه وجودة ترتيله، مؤكداً على الاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والقيادة الرشيدة، بتعليم كتاب الله للناشئة ودعمهم المتواصل للهيئة ومراكز التحفيظ وحلقات المساجد وطباعة المصحف الشريف وتوزيعه، مترحماً على روح الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع اللبنة الأولى لهذه المراكز التي أصبحت مؤسسات تعليمية نموذجية، مبيناً أن هذه الجائزة تشهد تطوراً متواصلاً من الهيئة لتمكين أكبر شريحة من المجتمع للمشاركة فيها.
وشارك في هذه المسابقة الحفظة والحافظات الدارسون في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحلقات التحفيظ في المساجد في الدولة، وطلاب المدارس، ونزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وأصحاب الهمم من المؤسسات الإنسانية في الدولة، علماً بأن تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز سيكون في الحفل الختامي الذي تنظمه الهيئة لاحقاً.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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مسابقة حفظ القرآن الكريم
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