«لجنة استشاري الشارقة» تطلع على جهود المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة

الشارقة (وام)

اطلعت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على الجهود الحثيثة والأدوار المتواصلة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في تطبيق أفضل الممارسات في المجال الإعلامي، وتوحيد الجهود نحو إيصال الرسائل الإعلامية من الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال زيارة اللجنة إلى مقر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مدينة الشارقة.

واطلعت اللجنة على أدوار نادي الشارقة للصحافة في طرح خدمات ومبادرات ممتدة على مدار العام ترمي إلى تعزيز التواصل المهني والتطوير المعرفي المستمر للعاملين في مجال الصحافة والإعلام، وعلى جهود «الشارقة 24» في تواصل دوره على مدار الساعة لتسليط الضوء على النمو المتسارع الذي تشهده إمارة الشارقة.

كما تم استعراض الأنشطة والبرامج التي ينفذها المكتب الإعلامي لتعزيز التواصل الفعّال بين الجهات الحكومية والجمهور وتوحيد الجهود الإعلامية لإيصال الرسائل والمعلومات بدقة وشفافية.

وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق المستمر بين المكتب الإعلامي والجهات الحكومية المختلفة لضمان وصول الرسائل الإعلامية بشكل موحد ومنسق وهو ما يسهم في تعزيز ثقة الجمهور في المعلومات المقدمة.

وأشادت اللجنة بالاستراتيجيات المبتكرة التي يعتمدها المكتب في نشر الأخبار والمعلومات مما يسهم في رفع مستوى الوعي العام، وتعزيز صورة إمارة الشارقة كواحدة من أبرز المراكز الثقافية والإعلامية في المنطقة، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وسرعة نشره.