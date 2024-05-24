قيادة الحرس الوطني ووكالة الإطفاء الكورية توقعان مذكرة تفاهم

سيؤول (وام)

وقعت قيادة الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع وكالة الإطفاء في جمهورية كوريا بشأن التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتدريب والتمارين بين الدولتين في مجالات البحث والإنقاذ والسلامة العامة والاستجابة للطوارئ والجاهزية.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي، قائد الحرس الوطني، لفعاليات المعرض الدولي للحرائق والسلامة 2024 في جمهورية كوريا، والتي التقى خلالها نام هوا - يونغ رئيس وكالة الإطفاء الوطنية.

وأكد قائد الحرس الوطني أهمية توقيع مذكرة التفاهم التي تأتي لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الممارسات، مشيداً بإجراءات الجاهزية وتوزيع القدرات وابتكارات الذكاء الاصطناعي التي تتبعها وكالة الإطفاء الكورية.