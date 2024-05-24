«تريندز» وجامعة الاقتصاد الصينية يبحثان سبل نهضة البحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات وجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية في حلقة نقاشية دور البحث العلمي في قراءة الأحداث وصنع المستقبل، وآفاق التعاون بين الجانبين.

حضر الحلقة النقاشية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات وممثلين عن الجامعة، وهم الدكتور وانغ تشيانغ، نائب رئيس جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، وهوو يوان، نائب مدير قسم العلاقات الدولية في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، وليلا سكرتير ثانٍ في سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات. وتطرقت الحلقة النقاشية إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجالات البحث ونشر المعرفة، وأفضل الممارسات لتعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال البحث، وتشجيع الشباب على الانخراط في المجالات العلمية، وأكد الطرفان أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والخاص لتعزيز نهضة البحث العلمي.

وأعرب الدكتور محمد العلي عن سعادته بالتعاون مع جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية الصينية لما تمثله من ثقل علمي ومعرفي، مؤكداً أن هذا التعاون سيُساهم في تحقيق أهداف مشتركة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي ونشر المعرفة، مشدداً على التزام «تريندز» بدعم البحث العلمي وتمكين الشباب ومد جسور التعاون مع المؤسسات العلمية الدولية باعتباره جسراً معرفياً عالمياً.