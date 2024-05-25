تعديل السرعة على شارعي الاتحاد والوحدة في الشارقة

أعلنت هيئة الطرق المواصلات في الشارقة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على شارع الاتحاد وشارع الوحدة من 100 كم / ساعة إلى 80 كم / ساعة.
وأكدت أن هذه التعديلات تأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق. وفق الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على منصة إكس.
تعلن #هيئة_الطرق_المواصلات_الشارقة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على شارع الاتحاد وشارع الوحدة من 100 كم / ساعة إلى 80 كم / ساعة، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق. pic.twitter.com/53SKZjodnH— هيئة الطرق و المواصلات في الشارقة (@RTA_Shj) May 25, 2024