السبت 25 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعديل السرعة على شارعي الاتحاد والوحدة في الشارقة

تعديل السرعة على شارعي الاتحاد والوحدة في الشارقة
25 مايو 2024 10:30

أعلنت هيئة الطرق المواصلات في الشارقة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على شارع الاتحاد وشارع الوحدة من 100 كم / ساعة إلى 80 كم / ساعة.

وأكدت أن هذه التعديلات تأتي لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق. وفق الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على منصة إكس.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يكسر ألقاب «ملوك اليد»
«لجنة استشاري الشارقة» تطلع على جهود المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خفض السرعة
تعديل السرعات
طرق الشارقة
خفض السرعات
الشارقة
إمارة الشارقة
آخر الأخبار
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يتقبل التعازي من مكتوم وأحمد بن محمد بن راشد في وفاة حمد الخييلي
اليوم 13:38
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان
الأخبار العالمية
هبوط اضطراري لمروحية تقل رئيس وزراء أرمينيا
اليوم 13:26
شرطة أبوظبي: مجندو الخدمة الوطنية همة عالية في خدمة الوطن
علوم الدار
شرطة أبوظبي: مجندو الخدمة الوطنية همة عالية في خدمة الوطن
اليوم 13:12
الظفرة(أرشيفية)
علوم الدار
تنويه من بلدية الظفرة
اليوم 13:09
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
اقتصاد
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©