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علوم الدار

تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية
25 مايو 2024 10:47

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالدولة أنه تعليقاً على ما يرد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات احتيال مفترضة باستخدم الهوية الرقمية، أن الهوية الرقمية آمنة تماماً.
وتنوه الهيئة بضرورة توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي إشعارات أو طلبات دخول، وضرورة قراءتها جيداً قبل الضغط على أي زر، وذلك تفادياً للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى حسابات المتعاملين.

وفق ما أورد الحساب الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات ، في منصة إكس.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
القرصنة الإلكترونية
الهوية الرقمية
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