تنويه من بلدية الظفرة

أهابت بلدية منطقة الظفرة بالجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة.
ودعت بلدية منطقة الظفرة الجميع إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتسآب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو وجود أي طارئ.
وأوضحت بلدية الظفرة إجراءات السلامة أثناء الغبار:
وتمنت بلدية منطقة الظفرة السلامة للجميع. وفق الصفحة الرسمية لبلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل على منصة إكس.
تهيب بلدية منطقة الظفرة بتوخي الحيطه والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وندعوكم للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس اب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو وجود أي طارئ.— بلدية منطقة الظفرة (@DRMunicipality) May 25, 2024
مع الأمنيات بالسلامة للجميع pic.twitter.com/xBLyizQQRF