تنويه من بلدية الظفرة

أهابت بلدية منطقة الظفرة بالجميع بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة.

ودعت بلدية منطقة الظفرة الجميع إلى التواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتسآب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو وجود أي طارئ.

وأوضحت بلدية الظفرة إجراءات السلامة أثناء الغبار:

توخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة.

تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية.

متابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية.

إغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني.

وتمنت بلدية منطقة الظفرة السلامة للجميع. وفق الصفحة الرسمية لبلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل على منصة إكس.