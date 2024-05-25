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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين باليوم الوطني لبلاده
25 مايو 2024 17:48

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكولاس خوسيه بوسيه، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
منصور بن زايد
الأرجنتين
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