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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
25 مايو 2024 17:52

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ،وحركتها شمالية غربية - شمالية شرقية ، و سرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني عند الساعة 02:11 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة19:41.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 12:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:47.

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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