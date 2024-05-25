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سفارة الإمارات في بوينس آيرس تنظم فعالية للتعريف بجائزة الشيخ زايد للاستدامة 2024

سفارة الإمارات في بوينس آيرس تنظم فعالية للتعريف بجائزة الشيخ زايد للاستدامة 2024
25 مايو 2024 20:23

نظمت سفارة دولة الإمارات في بوينس آيرس، بالتعاون مع جائزة الشيخ زايد للاستدامة، فعالية للتعريف بالجائزة، وتشجيع الجهات المهتمة في جمهورية الأرجنتين على المشاركة في نسختها لعام 2024.
شارك في الفعالية سعيد عبدالله القمزي، سفير الدولة لدى جمهورية الأرجنتين، ورمزي تيموروف، سفير جمهورية أذربيجان لدى جمهورية الأرجنتين، وجوليو غلينتيرنيك، بيتيلي سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الأرجنتين، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمعنيين في مجال التعليم والاستدامة في الأرجنتين.
وألقى سفير الدولة كلمة استعرض فيها جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة، مشيراً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال عام 2023، واستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والتوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي أرسى معايير جديدة للعمل المناخي العالمي.
وقدم سعادته تعريفاً بالجائزة التي تسعى إلى دعم الحلول العالمية المستدامة المبتكرة والملهمة والتي لها أثر إيجابي على الأفراد والمجتمعات، مشيراً إلى أنه تم تأسيس جائزة زايد للاستدامة من قبل القيادة الرشيدة عام 2008 تخليداً لإرث ورؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» وجهوده في ساحات العمل الإنساني وتحقيق الاستدامة.

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المصدر: وام
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